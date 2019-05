Cinema Listings 2-8 May

Your guide to what’s showing in local cinemas

THE PALACE

MARKET PLACE, LONGRIDGE

PR3 3RR

TEL: 01772 785600

Pet Sematary (15): Thu 20.00

Wild Rose (15): Thu 14.00 17.30

Dumbo (PG): Thu 11.00 Sun 11.30

Red Joan (12A): Fri, Mon 17.30 Sat 19.45 Sun 17.00 Tue 11.00 17.30 Wed 18.00

Tolkien : Fri 20.00 Sat 14.15 17.00 Sun 14.15 19.30 Mon 11.30 20.00 Tue 14.00 20.00 Wed 20.30

Northern Bite Size Ballet - Three Little Pigs (U): Fri 10.30am

Missing Link (PG): Sat 11.30am

Northern Bite Size Ballet - Elves & the Shoemaker (U): Wed 16.00

THE FLOWER BOWL

GARSTANG ROAD, BROCK

PR3 0BT

TEL: 01995 676210

Avengers - Endgame (12A): Thu 10.10 12.25 15.30 14.30 18.45 19.15 Fri 10.45 12.50 15.30 17.00 19.15 19.30

Sat, Sun 09.35 13.15 15.10 17.05 19.00 19.30 Mon 10.45 13.10 15.10 17.05 19.00 19.30 Tue 10.15 13.15 16.00 19.15 Wed 10.45 15.30 17.05 19.15 19.30

Wild Rose (15): Thu 20.15 Fri 10.30 14.35 Sat, Sun 12.10 Tue 13.35 16.50 Wed 10.15 14.30

Dumbo (PG): Thu 12.55 16.10 Fri 10.00 Sat-Mon 14.30

Fisherman’s Friends (12A): Thu 09.50 13.55

Singin’ In The Rain (U): Thu 10.30

Tolkien : Fri 12.55 16.45 20.45 Sat, Sun 12.30 16.55 20.45 Mon 12.30 16.50 20.45 Tue 11.00 14.15 17.15 20.00 Wed 12.55 16.50 20.45

Wonder Park (PG): Sat 10.20 Sun 10.15 Mon 10.15

Missing Link (PG): Sat, Sun 09.50

Breakfast At Tiffany’s (PG): Mon-Wed 10.30

Mamma Mia! Here We Go Again Sing-Along (PG): Tue 19.45

ODEON

RIVERSWAY, PORTWAY, ASHTON-ON-RIBBLE PR2 2YQ

TEL: 0871 22 44 007

A Dog’s Journey: Fri-Tue 11.30 (Sat-Mon only) 14.10 16.50

Avengers - Endgame 3D (12A): Thu 12.30 16.30 18.30 20.30 Fri-Tue 19.20

Avengers - Endgame 2D (12A): Thu-Tue 10.10 (Sat-Mon only) 11.00 (Sat-Mon only) 11.40 (Sat-Mon only) 12.00 (Thu only) 12.20 (not Thu) 13.00 14.00 15.00 15.40 (not Thu) 16.00 (Thu only) 17.00 18.00 19.00 19.30 (Thu only) 19.40 (not Thu) 20.00 (Thu only) 20.20 (not Thu) 20.45 (Thu only) 21.00 (not Thu) 21.40 (Fri, Sat only)

Captain Marvel 2D (12A): Thu 16.40

Dumbo (PG): Thu 14.10 16.50 Fri-Mon 10.50 (not Fri) 13.30 16.15 Tue 13.00 15.45

Fisherman’s Friends (12A): Thu 14.00 Fri, Tue 12.00

Greta (15): Thu 17.40 Fri, Tue 12.30

How To Train Your Dragon - The Hidden World (PG): Sat-Mon 10.00

Kalank (12A): Thu 19.30

Long Shot (15): Fri-Tue 12.00 (Sat-Mon only) 14.50 17.40 20.30

Mary Queen of Scots (15): Tue 12.00

Missing Link (PG): Sat-Mon 11.00

ODEON Screen Unseen (15): Mon 20.15

Peppa Pig - Festival Of Fun (U): Sat-Mon 10.10

Pet Sematary (15): Thu 20.15

Red Joan (12A): Thu, Fri, Tue 13.30 16.00 (Thu only)

Shazam! 2D (12A): Thu 14.15 17.15 20.15 Fri-Sun 19.00 Tue 20.30

The Curse Of La Llorona: Fri-Tue 16.00 18.30 20.50

Tolkien: Fri-Tue 12.00 (Sat-Mon only) 14.40 17.20 20.00

Wild Rose (15): Thu 12.30 15.00 Fri, Tue 13.15

Wonder Park (PG): Thu 12.15 Sat-Mon 10.50 13.30

THE ISLAND

SOUTH PROMENADE, LYTHAM ST ANNES FY8 1LY

TEL: 01253 725331

Avengers - Endgame (12A): Thu 14.30 16.15 19.00 19.15 Fri-Wed 10.15 (Sat-Mon only) 14.30 19.30 19.00

Red Joan (12A): Thu 13.30 16.30 20.15

Dumbo (PG): Thu 13.00 Sat-Mon 11.00 12.30

ROH - Faust 2019: Tue 18.45

Shazam! (12A): Thu 19.30

A Dog’s Journey (PG): Fri-Wed 10.30 (Sat-Mon only) 12.45 (not Sat-Mon) 15.30

Long Shot (15): Fri-Wed13.00 (not Sat-Mon) 16.30 19.45

Tolkien (12A): Fri-Wed 14.15 (not Wed) 17.15 20.00

Wonder Park (PG): Sat-Mon 10.15

THE DUKES

MOOR LANE, LANCASTER LA1 1QE

TEL: 01524 598500

The White Crow (12A): Thu 11.00

Us (15): Thu 18.10

The Keeper (15): Thu 20.35

Red Joan (12A): Fri 11.00 18.20 Sat 16.10 18.20 Sun 18.20 Tue 20.30 Wed 18.20

Wild Rose (15): Fri 13.30 20.30 Sat 20.30 Sun 20.30 Wed 11.00 20.30

The Fight (15): Sat 14.10

ROH - Faust: Sun 14.00

NT - All About Eve: Wed 14.00